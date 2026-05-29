Українські ВМС урятували моряків турецького судна, яке загорілося після удару російського дрона

російський безпілотник ударив по суховантажу ANT під прапором Вануату. Там сталася пожежа, яку вдалося локалізувати завдяки Військово-морським силам України.

Судно везло вантаж з одного з портів Одещини до Туреччини. Однак унаслідок влучання російського дрона в надбудову судна виникла пожежа.

Підрозділи Морської пошуково-рятувальної служби та Військово-морських сил локалізували пожежу. Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуювали катерами ВМС та доставили до медичного закладу.

"рф продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакуючи цивільну інфраструктуру та торговельні судна", – кажуть у ВМС.