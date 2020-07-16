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Українські винороби та кондитери представили свою продукцію китайським імпортерам

За підсумками Українсько-китайського онлайн бізнес-форуму було досягнуто домовленості про розвиток подальшого співробітництва між українськими та китайськими компаніями
Представники виноробної та кондитерської галузей України представили свою продукцію китайським компаніям-імпортерам під час онлайн бізнес-форуму.
Українські винороби та кондитери представили свою продукцію китайським імпортерам Фото: infoindustria.com.ua

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Китаї, зазначає "Укрінфрм".

"Під час форуму українські підприємці мали змогу представити свою продукцію, а очільники Клубу експортерів України та "Укрсадвинпрому" розповісти про галузь, напрямки і тенденції її розвитку. Представники китайських імпортних компаній, що взяли участь у заході, виявили жваву зацікавленість до продукції українського виробництва", - йдеться у повідомленні.

За підсумками Українсько-китайського онлайн бізнес-форуму було досягнуто домовленості про розвиток подальшого співробітництва між українськими та китайськими компаніями. З цією метою в китайській соціальній мережі "WeChat" створено дві так звані В2В групи, що спрятимуть інформаційній та економічній співпраці у виноробній і кондитерській сферах, а на китайське онлайн сховище Baidu завантажено презентації і каталоги української продукції.

Онлайн бізнес-форум організували Посольство України в КНР у співпраці з Китайською Торгово-промисловою палатою імпорту та експорту продуктів харчування, місцевих продуктів і субпродуктів тваринного походження (CFNA).

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16 07 2020 17:51
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