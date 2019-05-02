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Українські журналісти підписали меморандум про об’єктивне інформування під час виборів

Цей документ передбачає, що кожен, хто його підпише, бере на себе зобов'язання робити якісний аналіз інформації про президентські й парламентські вибори
Низка українських ЗМІ, медійних громадських організацій та журналісти підписали меморандум про створення руху "Медіа за усвідомлений вибір". Рух, до якого долучились 63 медійники, має на меті об’єктивне інформування під час виборів.
Українські журналісти підписали меморандум про об’єктивне інформування під час виборів Фото: з вільних джерел

Зокрема ЗМІ, медійні громадські організації та окремі журналісти підписали меморандум про створення руху "Медіа за усвідомлений вибір". Цей документ передбачає, що кожен, хто його підпише, бере на себе зобов'язання робити якісний аналіз інформації про президентські й парламентські вибори, інформує "Громадське".

"Ми, представники медіа-спільноти, зобов'язуємося: в інформаційних жанрах бути неупередженими до всіх кандидатів; висвітлювати позиції, дискусії або конфлікти за участю кандидатів і суб'єктів виборчого процесу збалансовано; відмовитися від розміщення чорного піару", - йдеться в тексті меморандуму.

Також в постанові зазначено, що медіа готуватимуть якісні матеріали про представників різних політичних сил та кандидатів. Подаватимуть факти з посиланням на джерела, а думки - із зазначенням авторів, не висмикуючи цитати з контексту та перевірятимуть озвучені факти.

Учасники медіаруху протягом 2019 розроблять методологію, яка допоможе маркувати ЗМІ, що заслуговують на довіру до висвітленої ними інформації.

Нагадаємо, що у виборах президента України-2019 готові взяти участь близько 80% українців, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" у січні.

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05 02 2019 21:45
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