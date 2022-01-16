СПОРТ НОВИНИУкраїнський футболіст і тренер Андрій Шевченко може найближчим часом очолити збірну Польщі, сторони вже почали переговори.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українському футболісту Шевченку пропонують очолити польську збірну
Раніше італійський футбольний клуб "Дженоа" повідомив про відставку екстренера збірної України з футболу Андрія Шевченка
Андрій Шевченко. Фото: REUTERS
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Польський футбольний союз зацікавився Андрієм Шевченком як новим тренером національної збірної. Тривають переговори", - написав спортивний журналіст Ніколо Скіру в Twitter.
Раніше італійський футбольний клуб "Дженоа" повідомив про відставку екстренера збірної України з футболу Андрія Шевченка (контракт було підписано в листопаді 2021 року).
Після цього президент України Володимир Зеленський запросив Шевченка працювати в Україні.
Нагадаємо, що Шевченко отримає 20 мільйонів євро за дострокове розірвання контракту з "Дженоа"
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