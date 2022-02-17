Українську лижницю Камінську усунули від змагань через позитивний допінг-тест

У Пекіні українка взяла участь у трьох перегонах

У пробі Камінської виявили заборонений анаболічний стероїд местеролон та дві заборонені стимулюючі речовини.

Українську лижницю Валентину Камінську усунули від змагань через позитивний допінг-тест згідно з міжнародним агентством тестування, повідомляє Укрінформ.

У пробі Камінської виявили заборонений анаболічний стероїд местеролон та дві заборонені стимулюючі речовини.

34-річній Камінській заборонили змагатися та тренуватися на Олімпійських іграх-2022. Українка має право оскаржити своє усунення у Спортивному арбітражному суді та запросити перевірку резервної проби.

Валентина брала участь у трьох олімпійських стартах у Пекіні: посіла 79-е місце в індивідуальній гонці на 10 кілометрів, 70-е місце у спринті та фінішувала останньою в естафеті у складі збірної.

Олімпіада в Пекіні - третя для Камінської, на Олімпійських іграх у Сочі та Пхенчхані вона представляла Білорусь.

Нагадаємо, що українець Олександр Абраменко завоював срібну медаль у лижній акробатиці на Олімпійських іграх у Пекіні. Це перша медаль для України на цих Іграх.