Українську лижницю Камінську усунули від змагань через позитивний допінг-тест
Українську лижницю Валентину Камінську усунули від змагань через позитивний допінг-тест згідно з міжнародним агентством тестування, повідомляє Укрінформ.
У пробі Камінської виявили заборонений анаболічний стероїд местеролон та дві заборонені стимулюючі речовини.
34-річній Камінській заборонили змагатися та тренуватися на Олімпійських іграх-2022. Українка має право оскаржити своє усунення у Спортивному арбітражному суді та запросити перевірку резервної проби.
Валентина брала участь у трьох олімпійських стартах у Пекіні: посіла 79-е місце в індивідуальній гонці на 10 кілометрів, 70-е місце у спринті та фінішувала останньою в естафеті у складі збірної.
Олімпіада в Пекіні - третя для Камінської, на Олімпійських іграх у Сочі та Пхенчхані вона представляла Білорусь.
Нагадаємо, що українець Олександр Абраменко завоював срібну медаль у лижній акробатиці на Олімпійських іграх у Пекіні. Це перша медаль для України на цих Іграх.
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