Українську ППО бачать росіяни: що не можна викладати у соцмережах пояснили в Міноборони

Росіяни вивчають дані соціальних мереж та розвідки перед завдаванням ракетних ударів. Тому українцям слід бути обережними з публікаціями щодо роботи ППО.

"Готуючись до ракетних атак, росіяни використовують повітряну, наземну агентурну розвідку, вивчають соціальні мережі українських користувачів, різноманітні пабліки", - сказано у повідомленні.

Тому у жодному випадку не можна публікувати в стані реального часу:

- Фото і відео пусків наших ракет ППО;

- Фото і відео позицій наших засобів ППО;

- Свої думки, яка українська зброя де може стояти і які об’єкти прикривати;

- Скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули.

Так, окупанти використовують таку інформацію для:

- розвідки;

- прокладання маршрутів застосування ракет для обходу наших ППО;

- корегування та нанесення ударів по самих засобах ППО.