Українську ППО бачать росіяни: що не можна викладати у соцмережах пояснили в Міноборони
19 грудня 2022, 15:44
Фото: РБК-Україна
Росіяни вивчають дані соціальних мереж та розвідки перед завдаванням ракетних ударів. Тому українцям слід бути обережними з публікаціями щодо роботи ППО.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
"Готуючись до ракетних атак, росіяни використовують повітряну, наземну агентурну розвідку, вивчають соціальні мережі українських користувачів, різноманітні пабліки", - сказано у повідомленні.
Тому у жодному випадку не можна публікувати в стані реального часу:
- Фото і відео пусків наших ракет ППО;
- Фото і відео позицій наших засобів ППО;
- Свої думки, яка українська зброя де може стояти і які об’єкти прикривати;
- Скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули.
Так, окупанти використовують таку інформацію для:
- розвідки;
- прокладання маршрутів застосування ракет для обходу наших ППО;
- корегування та нанесення ударів по самих засобах ППО.
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