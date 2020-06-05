CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнська версія онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" у квітні 2020 року вперше подолала позначку в 100 мільйонів переглядів за місяць. Порівняно з квітнем 2019 року зростання склало 52%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українську "Вікіпедію" за квітень переглянули понад 100 мільйонів разів. Це 16-те місце у світі
Як зауважує ініціатор і співзасновник громадської організації "Вікімедіа-Україна" Юрій Пероганич, порівняно з квітнем 2019 року українська "Вікіпедія" піднялася з 20-го на 16-те місце у світовому рейтингу
Фото: wikipedia.org
Таким чином, у квітні за кількістю переглядів українська "Вікіпедія" опинилася на 16-му місці у світі, свідчать дані порталу "Статистика Вікімедія", пише "Громадське".
Як зауважує ініціатор і співзасновник громадської організації "Вікімедіа-Україна" Юрій Пероганич, порівняно з квітнем 2019 року українська "Вікіпедія" піднялася з 20-го на 16-те місце у світовому рейтингу.
Так, вона випередила "Вікіпедії" "шведською, чеською, корейською, в’єтнамською та фінською мовами, але пропустивши вперед турецьку, яка в Туреччині рік тому ще була під забороною", зазначає Пероганич.
Фото: Громадське
Читайте також: Співзасновник "Вікіпедії" Джиммі Вейлз запустив свою соцмережу
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 05 2020 12:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Володимир Зеленський записав традиційне звернення
- ВІДЕО Кличко показав, як дрони дезінфікують Київ
- ВІДЕО З'явилося відео першого публічного виходу Кім Чен Ина після чуток про смерть
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
No articles