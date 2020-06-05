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Українську "Вікіпедію" за квітень переглянули понад 100 мільйонів разів. Це 16-те місце у світі

Як зауважує ініціатор і співзасновник громадської організації "Вікімедіа-Україна" Юрій Пероганич, порівняно з квітнем 2019 року українська "Вікіпедія" піднялася з 20-го на 16-те місце у світовому рейтингу
Українська версія онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" у квітні 2020 року вперше подолала позначку в 100 мільйонів переглядів за місяць. Порівняно з квітнем 2019 року зростання склало 52%.
Українську "Вікіпедію" за квітень переглянули понад 100 мільйонів разів. Це 16-те місце у світі Фото: wikipedia.org

Таким чином, у квітні за кількістю переглядів українська "Вікіпедія" опинилася на 16-му місці у світі, свідчать дані порталу "Статистика Вікімедія", пише "Громадське".

Як зауважує ініціатор і співзасновник громадської організації "Вікімедіа-Україна" Юрій Пероганич, порівняно з квітнем 2019 року українська "Вікіпедія" піднялася з 20-го на 16-те місце у світовому рейтингу.

Так, вона випередила "Вікіпедії" "шведською, чеською, корейською, в’єтнамською та фінською мовами, але пропустивши вперед турецьку, яка в Туреччині рік тому ще була під забороною", зазначає Пероганич.

Фото: Громадське

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06 05 2020 12:23
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