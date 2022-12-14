Українських суддів вчитимуть у Британії, як вести справи про воєнні злочини армії рф

"Група з 90 українських суддів пройде навчання, надане Великою Британією, для проведення судових процесів щодо воєнних злочинів російських солдатів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перша група суддів була присутня на засіданнях у секретному місці в регіоні минулого тижня, і в найближчі місяці будуть інші в межах інвестицій обсягом 2,5 млн фунтів стерлінгів (3 млн доларів).

Генпрокурор країни Вікторія Прентіс сказала Sky News, що це забезпечить переслідування винних у злочинах безпрецедентних масштабів, доки конфлікт триває.

Очікується, що переважна більшість судових процесів щодо воєнних злочинів проводитиметься в країні українськими суддями.