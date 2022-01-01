Українським студентам підвищують стипендії Кількість отримувачів академічної стипендії в закладах вищої та фахової передвищої освіти становитиме 35-40% фактичної кількості студентів денної форми здобуття освіти

З 1 січня набуває чинності рішення КМУ про підвищення академічних та іменних стипендій здобувачів вищої, фахової передвищої освіти в понад 1,5 раза, професійної (професійно-технічної) освіти - у понад 2,5 раза.

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Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на постанову Кабінету міністрів від 1 вересня 2021 р. № 933. Кількість отримувачів академічної стипендії в закладах вищої та фахової передвищої освіти становитиме 35-40% фактичної кількості студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на одному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю. Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії: для учнів закладів професійної (професійно-технічної) збільшується з 490 до 1250 гривень на місяць;

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр", освітній ступінь "бакалавр", крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, збільшується з 980 до 1510 гривень на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, збільшується ​з 1250 до 1930 гривень на місяць;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, збільшується з 1300 до 2000 гривень на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, збільшується ​з 1660 до 2550 гривень на місяць. Розмір академічної стипендії Президента України: для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 1420 до 2750 гривень на місяць;

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр", освітній ступінь "бакалавр", збільшується з 2130 до 3320 ​ гривень на місяць;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", збільшується з 2720 до 4400 ​ гривень на місяць. Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України: для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 1180 до 2500 гривень на місяць;

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр", освітній ступінь "бакалавр", збільшується з 1900 до 3020 ​ гривень на місяць;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", збільшується з 2480 до 4000 ​ гривень на місяць. Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка: для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр" або освітній ступінь "бакалавр", збільшується з 1770 до 2870 ​ гривень на місяць;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітньо-професійний або освітній ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", збільшується з 2600 до 3800 гривень на місяць. Нагадаємо, що Зеленський призначив 150 стипендій для дітей-спортсменів з інвалідністю та їхніх тренерів

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