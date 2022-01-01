Українським студентам підвищують стипендії
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на постанову Кабінету міністрів від 1 вересня 2021 р. № 933.
Кількість отримувачів академічної стипендії в закладах вищої та фахової передвищої освіти становитиме 35-40% фактичної кількості студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на одному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю.
Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії:
- для учнів закладів професійної (професійно-технічної) збільшується з 490 до 1250 гривень на місяць;
- для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр", освітній ступінь "бакалавр", крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, збільшується з 980 до 1510 гривень на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, збільшується з 1250 до 1930 гривень на місяць;
- для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, збільшується з 1300 до 2000 гривень на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, збільшується з 1660 до 2550 гривень на місяць.
Розмір академічної стипендії Президента України:
- для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 1420 до 2750 гривень на місяць;
- для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр", освітній ступінь "бакалавр", збільшується з 2130 до 3320 гривень на місяць;
- для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", збільшується з 2720 до 4400 гривень на місяць.
Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України:
- для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 1180 до 2500 гривень на місяць;
- для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр", освітній ступінь "бакалавр", збільшується з 1900 до 3020 гривень на місяць;
- для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", збільшується з 2480 до 4000 гривень на місяць.
Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:
- для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр" або освітній ступінь "бакалавр", збільшується з 1770 до 2870 гривень на місяць;
- для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітньо-професійний або освітній ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", збільшується з 2600 до 3800 гривень на місяць.
Нагадаємо, що Зеленський призначив 150 стипендій для дітей-спортсменів з інвалідністю та їхніх тренерів
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