Український авіабізнес втратив третину компаній, але є і ті, хто зміг перебудуватись – YouControl

В цілому Україна втратила 30% бізнесу.

В топ-авіакомпаній України є фігурант розслідувань і скандалу з поверненням вертольотів в ЗСУ.

Такими є результати дослідження ринку авіаперевезень від українських компаній, від аналітиків YouControl.

В цілому Україна втратила 30% бізнесу, що орієнтувався на авіаперевезення, а топ-список демонструє наскільки різною є доля авіаційної галузі: перехід на нові ринки, банкрутство лідера та невиконання угод.

Загальні показники галузі: від 1500 грн прибутку до 3 млрд грн

Третина українських авіакомпаній за період 2004-2023 років або припинила свою діяльність, або збанкрутувала, чи знаходиться в стані припинення. Серед майже пів сотні фірм, що подали фінансову звітність за 2022 рік є ті, хто заробив 1,5 тис. грн., а є компанії, що змогли заробити 3 млрд грн.

Найбільша авіакомпанія – ймовірна зміна бізнес-моделі

"Авіакомпанія Скайап" потрапила до найбільших авіакомпаній за виручкою 2022 року із показником у 2 756,8 млн грн. А за третій квартал 2023-го — 3 233,8 млн грн. На думку дослідників, компанія імовірно змінила бізнес-модель та переорієнтувала роботу з українського на закордонні ринки.

На другому місці – ПрАТ "Авіакомпанія "Українські вертольоти" з фінансовими показниками 2,7 млн грн за 2022-й та 2,8 млн грн за 9 місяців 2023 року.

Аналітики нагадують, що компанія є фігурантом резонансної справи щодо повернення вертольотів під широкомасштабного вторгнення та відмови власника це робити.

На третій сходинці "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України". Приватне акціонерне товариство має зв'язки з групою "Приват", яку пов'язують з мільярдерами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Виручка у 2022 році становила 1 755,9 млн грн, за 3 квартали 2023 року — 5,3 млн грн. У 2023 році порушено справу про банкрутство. Водночас як зазначається у дослідженні, 7 років тому "МАУ" очолювало топ-список компаній за пасажиропотоком та була лідером за доходами. У 2018 році виручка авіакомпанії складала 27 млрд грн. За даними, які опублікував Forbes, загальні борги компанії перевищують 20 млрд грн.

Служба безпеки України у червні 2022 року повідомила про затримання генерального директора столичної авіакомпанії, який в умовах воєнного стану не повернув десять орендованих вертольотів з Африки. Керівник компанії проігнорував вимоги воєнного часу і не повернув у держвласність орендовані у Національної гвардії України вертольоти загальною вартістю майже півмільйона доларів США.

Згідно з договором оренди у 2002 році одна з військових частин передала 9 багатофункціональних вертольотів Мі-8МТ і один Мі-8МТВ в оренду приватній компанії. У разі введення воєнного стану вона зобов’язувалася повернути повітряні судна на базовий аеродром. Однак керівник авіакомпанії порушив вимоги закону і залишив гелікоптери за кордоном.