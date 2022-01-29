Український інститут майбутнього розробив концепцію ліберальної податкової реформи

Український інститут майбутнього (УІМ) розробив концепцію ліберальної податкової реформи, яка зможе запустити розвиток економіки завдяки зниженню податкового навантаження на українців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє УІМ.

«У концепції експерти Українського інституту майбутнього зазначили, що податкова реформа передбачає зниження податкового навантаження: 10% – податок з роздрібних продажів (замість 20% ПДВ); зниження до 10% – ПДФО; 10% – податок на виведений капітал (замість 18% податку на прибуток). А ПДВ, ЄСВ, податок на прибуток, військовий збір та інші дрібні податки – ліквідовуються», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що головними інструментами пропонованої УІМ податкової реформи є заміна податку на прибуток податком на виведений капітал (ПнВК), заміна податку на додану вартість (ПДВ) на податок з роздрібного продажу (ПРП), брутизація зарплат. Концепція реформи передбачає включення в податок на доходи фізосіб (ПДФО) соціальних зобов’язань, як компенсатора ліквідованих податків з поступовим зниженням ставки протягом 10 років.

Крім того, пропонується модифікувати спрощену систему оподаткування з 4-х груп до 2-х: 1 група – це мікробізнес, який як податок сплачує фіксовану суму патенту, та 2 група – це решта бізнесу (до фіксованого рівня обороту), яка сплачує лише податок із продажу.

Реформа також передбачає синхронізацію ставок митних зборів у товарних групах (одна ставка для всієї товарної групи) та спрощення правил акцизу для легальних виробників та продавців, мінімізацію контролю і застосування непрямих методів контролю.

«Через проведення ліберальної податкової реформи Україна може запустити зростання економіки і, зрештою, стати сильною державою з високою якістю життя її громадян, суб’єктом міжнародних відносин», – прокоментував директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

В УІМ вважають пропоновану концепцію податкової реформи реалістичною і такою, що дозволить в найкоротший термін перезапустити українську економіку і зробити її конкурентною.

Як повідомлялося, народні депутати напрацьовують велику податкову реформу, оприлюднення якої для суспільного обговорення анонсоване на лютий 2022 року.

Верховна Рада 30 листопада 2021 року ухвалила закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (№5600).

Документ удосконалює низку положень Податкового кодексу, що стосуються питань податкового адміністрування, податку на прибуток підприємств, ПДФО, ПДВ, акцизного й екологічного податків, рентної плати, плати за землю, умов перебування компаній та фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.