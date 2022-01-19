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Український сертифікат про Covid-вакцинацію діятиме 9 місяців: для бустера теж

Також скорочується термін дії сертифіката про вакцинацію з 365 днів (1 року) до 270 днів (9 місяців)
Кабінет міністрів України підтримав запровадження сертифікатів про вакцинацію третьою дозою вакцини і передбачив, що сертифікати діятимуть уже не рік, а 9 місяців.
Український сертифікат про Covid-вакцинацію діятиме 9 місяців: для бустера теж Фото: МОЗ

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на трансляцію засідання уряду 19 січня

Кабмін вніс зміни до своєї постанови від 29 червня 2021 року (№677).

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що регулюється питання видачі сертифікатів після проведення бустерної дози вакцинації.

Також скорочується термін дії сертифіката про вакцинацію з 365 днів (1 року) до 270 днів (9 місяців).

"Тепер будь-хто, хто вакцинувався бустером, третьою дозою, – (для них) одразу термін сертифіката, що генерується в Дії, буде подовжений і матиме термін дії 270 днів, 9 місяців", - повідомив Віктор Ляшко.

Члени уряду підтримали це рішення. 

Воно стосується як міжнародного, так внутрішнього Covid-сертифікатів.

Урядовці на засіданні були одягнені у футболки з написом на підтримку вакцинації.

Нагадаємо, що Україна приєднається до глобальної мережі Covid-сертифікатів, термін дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу скоротять до дев'яти місяців.

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19 01 2022 15:59
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