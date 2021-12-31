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Український теніс у 2021 році: перемоги, рекорди, пам'ятні події

У сезоні-2021 новими титулами на різних рівнях поповнили свої колекції Еліна Світоліна, Людмила Кіченок, Ангеліна Калініна
Тенісний сезон-2021 приніс нам чимало яскравих емоцій.
Український теніс у 2021 році: перемоги, рекорди, пам klasnaocinka.com.ua

Десятку пам'ятних подій року для представників українського тенісу склав спеціалізований портал BTU, передає Укрінформ.

1. Еліна Світоліна виграла "бронзу" на Олімпіаді у Токіо, першу нагороду для України у тенісі на Олімпійських іграх;

2. Ангеліна Калініна стала 11-ю українською тенісисткою, яка дійшла до фіналу на турнірі WTA в одиночному розряді;

3. Марта Костюк стала 10-ю українкою, яка піднялася до ТОП-50 у рейтингу WTA;

4. Герман Самофалов став другим українцем, який зіграв у парному фіналі на юніорському «Ролан Гаррос»;

5. В'ячеслав Бєлінський став другим українським тенісистом, який виступив у парному фіналі юніорського US Open, та першим представником України, який переміг на юніорському чемпіонаті Європи;

6. Олександр Долгополов, один із найтитулованіших українських гравців в АТР, завершив кар'єру;

7. Сергій Стаховський, рекордсмен збірної України, оголосив про завершення виступів у Кубку Девіса;

8. Надія Кіченок уперше в кар'єрі виграла два парні титули WTA за сезон (найкращий результат серед українок з 2011 року);

9. Денис Молчанов завершив сезон у ТОП-3 найтитулованіших дуетів на "челенджерах";

10. Уперше з 2008 року Україна провела турнір ATP Challenger Tour.

У сезоні-2021 новими титулами на різних рівнях поповнили свої колекції Еліна Світоліна, Людмила Кіченок, Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур, Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Віталій Сачко, Денис Молчанов, Олексій Крутих, Владислав Манафов, Анна Позніхіренко , Валерія Страхова, Георгій Кравченко, Анастасія Соболєва, Ілля Білобородько, В'ячеслав Бєлінський, Марат Дев'ятьяров, Володимир Ужиловський, Анастасія Фірман, Сабіна Зейналова, Єва Галієвська, Ілля Максимчук, Катерина Лазаренко та інші.

У командних турнірах Кубка Девіса та Кубка Біллі Джин Кінг українці виграли у домашніх матчах, багатьом тенісистам вдалося встановити особисті рекорди у рейтингах.

Нагадаємо, що жіноча тенісна асоціація (WTA) презентувала підсумковий рейтинг 2021 року.

 
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31 12 2021 15:12
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