Українці готові підтримати на виборах до ВР "ОПЗЖ", "Слугу народу", "Євросолідарність" та "Батьківщину" -
Про це свідчать результати опитування центру "Соціальний моніторинг", оприлюднені на прес-конференції в понеділок в агентстві "Інтерфакс-Україна".
Згідно з даними опитування, 4,9% готові підтримати партію "Сила і честь", 3,8% - Радикальну партію Олега Ляшка.
Опитування засвідчило, що якби вибори до парламенту відбулися найближчими днями, то 37,5% українців однозначно б зробили свій вибір, 33,9% - "швидше так".
Що стосується моделі представництва політичних партій у Верховній Раді, то за результатами опитування "ОПЗЖ" представляв би 141 депутат, "Слугу народу" - 132, "Європейську солідарність" - 100, "Батьківщину" - 77.
Згідно з даними опитування, на запитання, чи є необхідність у достроковому проведенні виборів до ВР, 22,5% опитаних відповіли "безумовно так", 28,1% респондентів - "швидше так".
Однозначно не вбачають наразі необхідності в дострокових виборах 18,8% респондентів, 19,3% - "швидше ні".
Опитування проводили з 15 до 25 січня 2021 року. Вибірка - 3014 респондентів, опитаних методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондента. Похибка - 1,1-1,9%.
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