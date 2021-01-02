Українці готові підтримати на виборах до ВР "ОПЗЖ", "Слугу народу", "Євросолідарність" та "Батьківщину"

Якби найближчої неділі відбувалися вибори до Верховної Ради, то українці віддали б найбільше голосів за "Опозиційну платформу - За життя" - 22,6% серед тих, хто визначився, за "Слугу народу" проголосували б 20,7%, "Євросолідарність" підтримали б 15,6%, "Батьківщину" - 11,3%.

Про це свідчать результати опитування центру "Соціальний моніторинг", оприлюднені на прес-конференції в понеділок в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними опитування, 4,9% готові підтримати партію "Сила і честь", 3,8% - Радикальну партію Олега Ляшка.

Опитування засвідчило, що якби вибори до парламенту відбулися найближчими днями, то 37,5% українців однозначно б зробили свій вибір, 33,9% - "швидше так".

Що стосується моделі представництва політичних партій у Верховній Раді, то за результатами опитування "ОПЗЖ" представляв би 141 депутат, "Слугу народу" - 132, "Європейську солідарність" - 100, "Батьківщину" - 77.

Згідно з даними опитування, на запитання, чи є необхідність у достроковому проведенні виборів до ВР, 22,5% опитаних відповіли "безумовно так", 28,1% респондентів - "швидше так".

Однозначно не вбачають наразі необхідності в дострокових виборах 18,8% респондентів, 19,3% - "швидше ні".

Опитування проводили з 15 до 25 січня 2021 року. Вибірка - 3014 респондентів, опитаних методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондента. Похибка - 1,1-1,9%.

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