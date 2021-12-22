Українці назвали ТОП-3 досягнень країни у 2021 році

За даними опитування, також близько 20% респондентів назвали головними перемогами розширення списку послуг у додатку "Дія", масову вакцинацію

Українці вважають ТОП-3 досягнень країни у 2021 році перемогу боксера Олександра Усика (35%), успіх українських паралімпійців у Токіо (32%) та програму "Велике будівництво" (31%).

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 грудня 2021 року.

За даними опитування, також близько 20% респондентів назвали головними перемогами розширення списку послуг у додатку "Дія", масову вакцинацію та вихід збірної по футболу до чвертьфіналу Євро-2020.

Ще по 15% обрали основними перемогами виступ українських спортсменів на літніх Олімпійських іграх та реалізацію норми обслуговування українською мовою. 13-14% вважають основним досягненням ухвалення закону щодо олігархів та санкції проти Віктора Медведчука, ще 7-9% обрали досягненням старт ринку земель і договір про відкрите небо з ЄС, 4-5% – «Кримську платформу й успіх «Go A» на Євробаченні. Лише 2% сказали, що жодних досягнень в цьому році не було.

Згідно з результатами опитування, дороги та цифрові технології – сфери, де українці побачили найбільше покращення протягом останнього року. Понад 60% опитаних відзначили покращення протягом останнього року стану доріг. Позитивні зрушення у цифрових технологіях в державній сфері (додаток «Дія») відзначили майже половина опитаних (28% не змогли оцінити).

Щодо міжнародного іміджу України покращення побачили 20% (28% – відсутність змін, 40% – погіршення), у безпеці на дорогах – 19% (34% – відсутність змін, 41% – погіршення), якості медичного обслуговування – 17% (31% – відсутність змін, 45% – погіршення), якості освіти – 12% (28% – відсутність змін, 40% – погіршення).

Близько половини опитаних не побачили змін за рік у боротьбі з корупцією (37% зазначили про погіршення) та вирішенні питання війни на сході (34% зазначили про погіршення).

Також більшість вказали на відсутність змін в таких сферах, як стабільність курсу гривні та свобода слова і демократія. При цьому більшість відчули погіршення в ситуації з тарифами на комунальні послуги (80%) та з цінами на основні товари й ліки (90%). Близько половини опитаних побачили погіршення у можливості знайти роботу (29% – відсутність змін, 11% – покращення) та якості житлово-комунальних послуг (37% – відсутність змін, 9% – покращення).

Матеріальне становище родини для 40% не змінилось за рік, для 50% – погіршилось, лише для 9% – покращилось.

Попри скептичні відповіді, у порівнянні з груднем 2018 року оцінки політичного й економічного становища дещо покращились. Найбільш оптимістично оцінюють зміни у всіх цих сферах мешканці столиці та наймолодші опитані. Водночас 14% респондентів відповіли, що їхнє відчуття впевненості у майбутньому покращилося за останній рік, для 30% – воно не змінилось і для 53% – погіршилося.

На думку більшості політична та економічна ситуація в Україні погіршилась за останній рік: так відповіли 63% і 70% відповідно. Близько 20% вважають, що ситуація не змінилась, для 12% – покращилась політична ситуація, для 8% – економічна.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та сходу України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш як 2,0%.

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