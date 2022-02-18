Українці не стали купувати більше зброї - Поліція Фацевич розповів, що поліція здійснює ретельний контроль за обігом зброї

Поліція повідомила, що інформація про те, що люди останнім часом почали більше купувати зброю, не відповідає дійсності.

Фото: АFР

Як повідомляє Економічна правда, про це заявив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, якого цитує пресслужба поліції. Фацевич розповів, що поліція здійснює ретельний контроль за обігом зброї, в тому числі мисливської, постійно здійснює перевірки умов її зберігання для попередження фактів неправомірного використання та поводження. "Кількість осіб, які вперше придбали зброю, не збільшилася. Частіше купують зброю люди, які уже мають дозвіл на її придбання і зберігання". Читайте також: Військовий облік для жінок. Коли набуде чинності новий список професій

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