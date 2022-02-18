CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція повідомила, що інформація про те, що люди останнім часом почали більше купувати зброю, не відповідає дійсності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці не стали купувати більше зброї - Поліція
Фацевич розповів, що поліція здійснює ретельний контроль за обігом зброї
Фото: АFР
Як повідомляє Економічна правда, про це заявив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, якого цитує пресслужба поліції.
Фацевич розповів, що поліція здійснює ретельний контроль за обігом зброї, в тому числі мисливської, постійно здійснює перевірки умов її зберігання для попередження фактів неправомірного використання та поводження.
"Кількість осіб, які вперше придбали зброю, не збільшилася. Частіше купують зброю люди, які уже мають дозвіл на її придбання і зберігання".
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18 02 2022 11:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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