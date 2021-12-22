Українці подали заявок на отримання виплат у межах "єПідтримки" на 4,5 млрд грн
Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, зазначає Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні 5,5 млн українців відкрили відповідні картки в банках, 4,5 млн - подали заявки в "Дії". Понад 2,3 млн українців уже отримали виплату в 1 тис. грн, понад 200 млн грн уже витрачено", - сказала вона на прес-брифінгу в Києві в середу.
Найчастіше кошти витрачають на купівлю книжок, кінотеатри, театри, зауважила Свириденко.
"У нас у бюджеті передбачено 8 млрд грн на ці цілі... Наступного року планується модифікація, розширення програми", – повідомила вона.
Заявки в онлайн-режимі українці зможуть подавати з другого-третього кварталу 2022 року, уточнила Свириденко.
У свою чергу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уточнив: "Системно книжки (за сумою використання таких виплат - ІФ) на першому місці".
Він зазначив, що наразі до програми "єПідтримка" підключено шість банків: А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, monobank, Альфа-Банк. Ще 13 банків у процесі підключення.
Раніше Офіс президента анонсував можливість витрачання цих коштів на купівлю ліків для людей віком від 60 років.
"Точно можна буде використати 1 тис. грн у фізичних аптеках, щодо онлайн-аптек ще працюємо. Є технічні нюанси з банками", - прокоментував Федоров.
Нагадаємо, що виплата по тисячі гривень за вакцинацію від COVID не вплине на інфляцію в Україні. Обсяг цієї програми недостатньо великий, щоб істотно стимулювати споживчий попит.
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