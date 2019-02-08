Українці становлять половину від усіх іноземців, які мають дозвіл на проживання в Польщі
"З початку року кількість українців, які мають чинні довгострокові дозволи на проживання, зросла на 12% та перевищила 200 тисяч. Ця цифра не включає тимчасове перебування в країні в межах безвізових подорожей чи на підставі чинних віз… Водночас дедалі більше людей хоче залишитися на території Польщі на більш довгий час", – повідомив речник польського Управління в справах іноземців Якуб Дудзяк, йдеться в "Радіо Свобода".
За його словами, станом на 1 січня 2018 року кількість українців із довгостроковими дозволами на проживання становила 145 тисяч. Рівно за рік вона досягла 179 тисяч.
Нагадаємо, раніше повіломлялося, що кількість українців, що перебувають у Польщі, складає близько півтора мільйона осіб.
Це у п'ять разів більше, ніж у 2014 році.
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