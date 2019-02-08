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Українці становлять половину від усіх іноземців, які мають дозвіл на проживання в Польщі

Довгострокові дозволи на проживання в Польщі отримали понад 200 тисяч українців
158 тисяч із них мають посвідки на проживання на термін менш ніж три роки.
Українці становлять половину від усіх іноземців, які мають дозвіл на проживання в Польщі Фото: з вільних джерел

"З початку року кількість українців, які мають чинні довгострокові дозволи на проживання, зросла на 12% та перевищила 200 тисяч. Ця цифра не включає тимчасове перебування в країні в межах безвізових подорожей чи на підставі чинних віз… Водночас дедалі більше людей хоче залишитися на території Польщі на більш довгий час", – повідомив речник польського Управління в справах іноземців Якуб Дудзяк, йдеться в "Радіо Свобода". 

За його словами, станом на 1 січня 2018 року кількість українців із довгостроковими дозволами на проживання становила 145 тисяч. Рівно за рік вона досягла 179 тисяч.

Нагадаємо, раніше повіломлялося, що кількість українців, що перебувають у Польщі, складає близько півтора мільйона осіб.

Це у п'ять разів більше, ніж у 2014 році.

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