Українці за 2019 рік продали банкам валюти на $176 млн більше, ніж купили

В останній місяць 2019 року українці значно пожвавилися на валютному ринку, продавши 1,66 мільярда доларів у банківських обмінниках — найбільше від початку 2019 року

У 2019 році Українці продали банкам 14,94 мільярда доларів, а купили у банках 14,76 мільярда доларів.

Такі дані наводяться в офіційній статистиці Нацбанку, передає "Громадське".

Обсяги продажу валюти перевищили обсяги купівлі валюти українцями на 176 мільйонів доларів. Така тенденція свідчить про зростання довіри до гривні та зменшення кількості валюти на руках у населення.

В останній місяць 2019 року українці значно пожвавилися на валютному ринку, продавши 1,66 мільярда доларів у банківських обмінниках — найбільше від початку 2019 року. Обсяги купівлі іноземної валюти населенням склали 1,48 мільярда доларів.

Також у грудні спостерігався рекордний сплеск пропозиції валюти на міжбанківському ринку. Загалом грудень став місяцем, протягом якого НБУ викупив найбільше валюти — майже 3 мільярди доларів. Від початку року Нацбанк купив 8,4 мільярда доларів, а продав з резервів 529,23 мільйона доларів.

Нагадаємо, що протягом листопада 2019 року уряд погасив державної заборгованості в іноземній валюті на загальну суму 644,7 мільйона доларів (у доларовому еквіваленті).