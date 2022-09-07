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Українці здобули 2 "золота" та 2 "бронзи" у перший день Всесвітніх ігор-2022

Українські спортсмени виграли перші нагороди на XI Всесвітніх іграх, які проходять у Бірмінгемі (США).
Українці здобули 2 "золота" та 2 "бронзи" у перший день Всесвітніх ігор-2022 На фото: Анастасія Дерев'янко (World Games).
Золоту медаль здобула киянка Софія Гречко, яка перемогла у фінсвіммінгу (підводному плаванні з ластами), подолавши 200-метрівку за 1 хвилину 29,57 секунди, передає Укрінформ.
 
Чемпіонкою Всесвітніх ігор також стала титулована одеська каратистка Анжеліка Терлюга.
 
Бронзовими призерками Ігор-2022 стали Анастасія Дерев'янко з Донеччини та киянка Лариса Соловйова, яка посіли 3-ті місця в пауерліфтингу - у легкій та середній вазі відповідно.
 
Змагання триватимуть до 17 липня.
 
Нагадаємо, що на попередніх Всесвітніх іграх-2017 у польському Вроцлаві збірна України посіла п'яте місце у загальнокомандному заліку серед 112-ти країн. «Синьо-жовтим» вдалося здобути 25 медалей - 10 золотих, 7 срібних та 8 бронзових.
 
Зазначимо, що росію і білорусь до Всесвітніх гор у Бірмінгемі не допустили через війну проти України.
 
Частина виручки від продажу квитків буде передана Україні на відновлення спортивних об'єктів, які постраждали або зруйновані в ході вторгнення росії в Україну.
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09 07 2022 14:28
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