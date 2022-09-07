Українці здобули 2 "золота" та 2 "бронзи" у перший день Всесвітніх ігор-2022

Українські спортсмени виграли перші нагороди на XI Всесвітніх іграх, які проходять у Бірмінгемі (США).

Золоту медаль здобула киянка Софія Гречко, яка перемогла у фінсвіммінгу (підводному плаванні з ластами), подолавши 200-метрівку за 1 хвилину 29,57 секунди, передає Укрінформ.

Чемпіонкою Всесвітніх ігор також стала титулована одеська каратистка Анжеліка Терлюга.

Бронзовими призерками Ігор-2022 стали Анастасія Дерев'янко з Донеччини та киянка Лариса Соловйова, яка посіли 3-ті місця в пауерліфтингу - у легкій та середній вазі відповідно.

Змагання триватимуть до 17 липня.

Нагадаємо, що на попередніх Всесвітніх іграх-2017 у польському Вроцлаві збірна України посіла п'яте місце у загальнокомандному заліку серед 112-ти країн. «Синьо-жовтим» вдалося здобути 25 медалей - 10 золотих, 7 срібних та 8 бронзових.

Зазначимо, що росію і білорусь до Всесвітніх гор у Бірмінгемі не допустили через війну проти України.

Частина виручки від продажу квитків буде передана Україні на відновлення спортивних об'єктів, які постраждали або зруйновані в ході вторгнення росії в Україну.