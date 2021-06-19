Українці здобули 4 "золота" на юніорському чемпіонаті Європи з вільної та жіночої боротьби Переможцем континентальної першості серед "вільників" став Олександр Мамрош (вагова категорія до 80 кг)

У болгарському місті Самоков триває юніорський чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

Фото: uww.org

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