СПОРТ НОВИНИУ болгарському місті Самоков триває юніорський чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці здобули 4 "золота" на юніорському чемпіонаті Європи з вільної та жіночої боротьби
Переможцем континентальної першості серед "вільників" став Олександр Мамрош (вагова категорія до 80 кг)
Фото: uww.org
За підсумками змагань з вільної та жіночої боротьби збірна України здобула 9 нагород, з яких 4 найвищого гатунку, передає Укрінформ.
Переможцем континентальної першості серед "вільників" став Олександр Мамрош (вагова категорія до 80 кг), "бронзу" здобули Олександр Григоришин (45 кг) та Віталій Гончар (48 кг).
У дівчат "золото" виграли Анастасія Польська (40 кг), Марія Єфремова (49 кг) та Ірина Бондар (61 кг), срібною призеркою стала Дар'я Константинова (65 кг), бронзові медалі завоювали Єлизавета Кулаківська (43 кг) та Юлія Пахнюк (57 кг).
Юніорський чемпіонат Європи завершать 19-20 червня представники греко-римського стилю боротьби.
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