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Українці здобули 4 "золота" на юніорському чемпіонаті Європи з вільної та жіночої боротьби

Переможцем континентальної першості серед "вільників" став Олександр Мамрош (вагова категорія до 80 кг)
У болгарському місті Самоков триває юніорський чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.
Українці здобули 4 "золота" на юніорському чемпіонаті Європи з вільної та жіночої боротьби Фото: uww.org
За підсумками змагань з вільної та жіночої боротьби збірна України здобула 9 нагород, з яких 4 найвищого гатунку, передає Укрінформ.
 
Переможцем континентальної першості серед "вільників" став Олександр Мамрош (вагова категорія до 80 кг), "бронзу" здобули Олександр Григоришин (45 кг) та Віталій Гончар (48 кг).
 
У дівчат "золото" виграли Анастасія Польська (40 кг), Марія Єфремова (49 кг) та Ірина Бондар (61 кг), срібною призеркою стала Дар'я Константинова (65 кг), бронзові медалі завоювали Єлизавета Кулаківська (43 кг) та Юлія Пахнюк (57 кг).
 
Юніорський чемпіонат Європи завершать 19-20 червня представники греко-римського стилю боротьби.
 
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19 06 2021 13:17
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