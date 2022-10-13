Українців попередили про можливі перебої у роботі держреєстрів

Держпідприємство "Національні інформаційні системи" у ніч на п'ятницю буде проводити технічне оновлення без змін функціоналу платформи UnityBase 64 (UB64), у зв’язку з чим робота єдиних та державних реєстрів може бути нестабільною.

Джерело:zplatforma.com.ua

Про це повідомляє пресслужба НАІС. Техніче оновлення будуть проводити з 00:00 до 07:00 14.10.2022. На цій платформі працюють, зокрема, Державний реєстр прав на нерухоме майно, Автоматизована система виконавчого провадження та Державний реєстр обтяжень рухомого майна (ДРОРМ). Раніше повідомлялось, що Українців просять скоротити споживання електроенергії на 25%.



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