Українців попередили про затори на кордоні з Польщею та Молдовою через хасидів
25 вересня 2025, 16:35
Прикордонники працюють у посиленому режимі
На кордоні України та Польщі значно збільшився пасажиропотік. Це може призвести до затримок у проходженні пунктів пропуску.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Після святкування Рош га-Шана спостерігається значне зростання руху на кордоні з Молдовою та Польщею", - сказано у повідомленні.
Стан черг на кордоні станом на 14:00
З Молдовою:
- "Паланка-Маяки-Удобне" - 80 авто;
- "Старокозаче" - 40 авто;
- "Могилів-Подільський" - 70 авто;
- "Бронниця" - 60 авто.
З Польщею:
- "Краківець" - 100 авто;
- "Шегині" -120 авто (зросла кількість і пішоходів);
- "Грушів" - 40 авто;
- "Угринів" - 20 авто;
- "Рава-Руська" - 20 авто;
- "Нижанковичі" - 25 авто;
- "Смільниця" - без черг.
Прикордонники працюють у посиленому режимі, виставлено додаткові наряди для прискорення оформлення.