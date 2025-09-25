Українців попередили про затори на кордоні з Польщею та Молдовою через хасидів

Прикордонники працюють у посиленому режимі

На кордоні України та Польщі значно збільшився пасажиропотік. Це може призвести до затримок у проходженні пунктів пропуску.

"Після святкування Рош га-Шана спостерігається значне зростання руху на кордоні з Молдовою та Польщею", - сказано у повідомленні.

Стан черг на кордоні станом на 14:00

З Молдовою: