Українців попередили про затори на кордоні з Польщею та Молдовою через хасидів

25 вересня 2025, 16:35
Фото: з вільного доступу
Прикордонники працюють у посиленому режимі
На кордоні України та Польщі значно збільшився пасажиропотік. Це може призвести до затримок у проходженні пунктів пропуску.
 
Про це повідомляє  Держприкордонслужба.
 
"Після святкування Рош га-Шана спостерігається значне зростання руху на кордоні з Молдовою та Польщею", - сказано у повідомленні.
 
Стан черг на кордоні станом на 14:00
 
З Молдовою:
  • "Паланка-Маяки-Удобне" - 80 авто;
  • "Старокозаче" - 40 авто;
  • "Могилів-Подільський" - 70 авто;
  • "Бронниця" - 60 авто.
 
З Польщею:
 
  • "Краківець" - 100 авто;
  • "Шегині" -120 авто (зросла кількість і пішоходів);
  • "Грушів" - 40 авто;
  • "Угринів" - 20 авто;
  • "Рава-Руська" - 20 авто;
  • "Нижанковичі" - 25 авто;
  • "Смільниця" - без черг.
 
Прикордонники працюють у посиленому режимі, виставлено додаткові наряди для прискорення оформлення.

 

