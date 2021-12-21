ПОЛІТИКА НОВИНИЗ 20 грудня усім особам, які прямують до Румунії, необхідно заповнити цифрову анкету у зв'язку із заходами боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українцям для в'їзду до Румунії необхідно заповнити цифрову анкету
На основі анкетних даних співробітники управління громадського здоров'я Румунії зможуть легше ідентифікувати та зв'язатися з особами, які контактували під час подорожі з громадянином, інфікованим вірусом SARS-CoV-2
Фото: cotidianul.ro
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда".
"На основі анкетних даних співробітники управління громадського здоров'я Румунії зможуть легше ідентифікувати та зв'язатися з особами, які контактували під час подорожі з громадянином, інфікованим вірусом SARS-CoV-2", - сказано у повідомленні.
Цифрову анкету можна сформувати в електронному вигляді за посиланням https://plf.gov.ro.
Крім того, на сайті уряду Румунії зазначено, що особи, які прибувають до пунктів пропуску цієї країни без анкети, будуть зобов'язані заповнити її протягом 24 годин. За відмову від його заповнення передбачено штраф від 2 до 3 тисяч леїв.
Нагадаємо, з 10 грудня для в’їзду в Румунію з України навіть вакцинованим людям потрібен результат ПЛР-тесту на коронавірус.
Раніше повідомлялося, що Румунія запровадила карантинний режим на 14 днів для прибулих з України невакцинованих мандрівників.
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21 12 2021 10:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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