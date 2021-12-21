Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Українцям для в'їзду до Румунії необхідно заповнити цифрову анкету

На основі анкетних даних співробітники управління громадського здоров'я Румунії зможуть легше ідентифікувати та зв'язатися з особами, які контактували під час подорожі з громадянином, інфікованим вірусом SARS-CoV-2
З 20 грудня усім особам, які прямують до Румунії, необхідно заповнити цифрову анкету у зв'язку із заходами боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.
Українцям для в Фото: cotidianul.ro
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда".
 
"На основі анкетних даних співробітники управління громадського здоров'я Румунії зможуть легше ідентифікувати та зв'язатися з особами, які контактували під час подорожі з громадянином, інфікованим вірусом SARS-CoV-2", - сказано у повідомленні.
 
Цифрову анкету можна сформувати в електронному вигляді за посиланням https://plf.gov.ro.
 
Крім того, на сайті уряду Румунії зазначено, що особи, які прибувають до пунктів пропуску цієї країни без анкети, будуть зобов'язані заповнити її протягом 24 годин. За відмову від його заповнення передбачено штраф від 2 до 3 тисяч леїв.
 
Нагадаємо, з 10 грудня для в’їзду в Румунію з України навіть вакцинованим людям потрібен результат ПЛР-тесту на коронавірус.
 
Раніше повідомлялося, що Румунія запровадила карантинний режим на 14 днів для прибулих з України невакцинованих мандрівників.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 12 2021 10:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.