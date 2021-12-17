"Укравтодор" відкриває для проїзду всіх видів транспорту другу чергу об'їзної дороги в Дніпрі

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") у п'ятницю, 17 грудня, відкриває другу чергу об'їзної дороги м. Дніпра – Південний обхід міста.

Фото: ukrafoto.com

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". "Об'їзна дорога вкрай важлива, особливо для великовагового транзитного транспорту. Тому випробувати дорогу довірили вантажівкам. Раритетні автомобілі, що брали участь у будівництві перших автодоріг Дніпропетровщини, разом із сучасною будівельною технікою проїдуться новою автодорогою. Їхня загальна вага понад 500 тонн!", – йдеться в повідомленні на сторінці агентства у Facebook. Як зазначено, зокрема, протестують дорожнє покриття об'їзної дороги Дніпра ГАЗ АА, КАВЗ 651, УРАЛ ЗІС, ЗІС 5, ГАЗ 63, ЗІЛ 157 та п'ять вантажівок Ford. Автомобілі надані технічним музеєм "Машини часу", музеєм техніки "Фаеон" та ТОВ "Автомагістраль-Південь". Фото: Інтерфакс-Україна Нагадаємо, що "Укравтодор" планує витратити 124,4 мільярда гривень на будівництво та ремонт доріг у 2022 році, з яких 78,9 мільярда становитимуть видатки з державного бюджету.

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