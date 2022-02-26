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"Укравтодор" закликає демонтувати дорожні знаки у всій країні, щоб дезорієнтувати російські війська

В "Укравтодорі" наголосили, що пріоритетом номер один при такому демонтажі є вказівні знаки, назви населених пунктів
Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") закликає дорожні організації, територіальні громади та органи місцевого самоврядування демонтувати дорожні знаки у всій країні з метою дезорієнтації російських військ на місцевості.
"Укравтодор" закликає демонтувати дорожні знаки у всій країні, щоб дезорієнтувати російські війська Фото:i.lb.ua

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Укравтодор" закликає всі дорожні організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу", - зазначається у повідомленні.

В "Укравтодорі" наголосили, що пріоритетом номер один при такому демонтажі є вказівні знаки, назви населених пунктів.

"У ворога жалюгідний зв'язок, вони не орієнтуються на місцевості. Давайте допоможемо їм потрапити прямо в пекло", - наголосили в агентстві.

Нагадаємо, що Укргідроенерго продовжує стабільно працювати

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26 02 2022 16:17
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