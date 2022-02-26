CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержавне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") закликає дорожні організації, територіальні громади та органи місцевого самоврядування демонтувати дорожні знаки у всій країні з метою дезорієнтації російських військ на місцевості.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укравтодор" закликає демонтувати дорожні знаки у всій країні, щоб дезорієнтувати російські війська
В "Укравтодорі" наголосили, що пріоритетом номер один при такому демонтажі є вказівні знаки, назви населених пунктів
Фото:i.lb.ua
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Укравтодор" закликає всі дорожні організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу", - зазначається у повідомленні.
В "Укравтодорі" наголосили, що пріоритетом номер один при такому демонтажі є вказівні знаки, назви населених пунктів.
"У ворога жалюгідний зв'язок, вони не орієнтуються на місцевості. Давайте допоможемо їм потрапити прямо в пекло", - наголосили в агентстві.
Нагадаємо, що Укргідроенерго продовжує стабільно працювати
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26 02 2022 16:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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