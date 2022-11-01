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"Укргазвидобування" зменшує видобуток газу третій рік поспіль

"Укргазвидобування" у 2021 році скоротило валовий видобуток природного газу на 3,7% (на 527,3 мільйона кубометрів) порівняно з 2020 роком – до 13,67 мільярда кубометрів.
"Укргазвидобування" зменшує видобуток газу третій рік поспіль Фото: facebook.com/Ukrgasvydobuvannya
Про це свідчать оперативні дані компанії, передає "Інтерфакс-Україна".
 
Виробництво товарного газу за минулий рік скоротилося на 3,6% (на 477,7 млн кубометрів) порівняно з 2020 роком – до 12,93 млрд кубометрів.
 
Компанія, 100% якої належить НАК "Нафтогаз України", знизила видобуток рідких вуглеводнів на 3,7% (на 23,4 тис. тонн) порівняно з минулим – до 614,5 тис. тонн.
 
Нагадуємо:
 
"Укргазвидобування" у 2020 році скоротило видобуток товарного газу на 1,3% (на 0,17 млрд кубометрів) порівняно з 2019 роком – до 13,45 млрд кубометрів, валовий видобуток – на 5% (на 0,66 млрд кубометрів), до 14,23 млрд кубометрів.
 
У 2018 році видобуток природного газу становив 15,5 млрд куб. м.
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11 01 2022 10:54
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