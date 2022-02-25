Не зважаючи на підступну військову агресію з боку Росії, "Укргідроенерго" продовжує брати участь на всіх сегментах ринку електричної енергії

ПрАТ "Укргідроенерго" продовжує стабільно працювати, забезпечуючи об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України балансуючою енергією та мобільним аварійним резервом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

"Для проведення системних випробувань ізольованого режиму роботи блоку регулювання Україна/Молдова фахівці Укргідроенерго 23-24 лютого взяли участь в аукціонах з продажу допоміжних послуг та балансуючої електричної енергії. Це дало змогу забезпечення оператора системи передачі автоматичними резервами відновлення частоти, резервом підтримки частоти та балансуючою електричною енергією", - ідеться в повідомленні.

Всі ці дії, а також відмінна злагоджена робота оперативно-диспетчерського персоналу та обладнання "Укргідроенерго" дозволило НЕК "Укренерго" виконати всю програму тестів для інтеграції в ENTSO-E.

Разом з тим, не зважаючи на підступну військову агресію з боку Росії, "Укргідроенерго" продовжує брати участь на всіх сегментах ринку електричної енергії.

Як повідомлялося, на всіх об’єктах енергетики посилена охорона, проводиться моніторинг стабільності роботи підприємств та мереж енергетичної сфери.

Росія вранці 24 лютого завдала ударів по Україні та розпочала війну.

Державний кордон України на ділянці з Росією та Білоруссю зазнав атаки з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Російська броньована техніка порушила український кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

Нагадаємо, що протягом 24-26 лютого енергосистема України працюватиме в ізольованому режимі: це має засвідчити здатність підтримувати необхідну частоту перед тим, як її буде синхронізовано з енергосистемою континентальної Європи.