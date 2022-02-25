Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Укргідроенерго продовжує стабільно працювати

Не зважаючи на підступну військову агресію з боку Росії, "Укргідроенерго" продовжує брати участь на всіх сегментах ринку електричної енергії
ПрАТ "Укргідроенерго" продовжує стабільно працювати, забезпечуючи об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України балансуючою енергією та мобільним аварійним резервом.
Укргідроенерго продовжує стабільно працювати Фото: uhe.gov.ua

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

"Для проведення системних випробувань ізольованого режиму роботи блоку регулювання Україна/Молдова фахівці Укргідроенерго 23-24 лютого взяли участь в аукціонах з продажу допоміжних послуг та балансуючої електричної енергії. Це дало змогу забезпечення оператора системи передачі автоматичними резервами відновлення частоти, резервом підтримки частоти та балансуючою електричною енергією", - ідеться в повідомленні.

Всі ці дії, а також відмінна злагоджена робота оперативно-диспетчерського персоналу та обладнання "Укргідроенерго" дозволило НЕК "Укренерго" виконати всю програму тестів для інтеграції в ENTSO-E.

Разом з тим, не зважаючи на підступну військову агресію з боку Росії, "Укргідроенерго" продовжує брати участь на всіх сегментах ринку електричної енергії.

Як повідомлялося, на всіх об’єктах енергетики посилена охорона, проводиться моніторинг стабільності роботи підприємств та мереж енергетичної сфери.

Росія вранці 24 лютого завдала ударів по Україні та розпочала війну.

Державний кордон України на ділянці з Росією та Білоруссю зазнав атаки з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Російська броньована техніка порушила український кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

Нагадаємо, що протягом 24-26 лютого енергосистема України працюватиме в ізольованому режимі: це має засвідчити здатність підтримувати необхідну частоту перед тим, як її буде синхронізовано з енергосистемою континентальної Європи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 02 2022 16:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.