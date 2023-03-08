Укрнафта і польська Orlen уклали договір на імпорт нафтопродуктів

Компанія Укрнафта підписала контракт з польською компанією Orlen на імпорт нафтопродуктів до України.

Сьогодні про це розказав директор української компанії Сергій Корецький.

Написавши у Facebook-сторінці.

Разом із цим публічна компанія Укрнафта проводить перемовини щодо експорту експорту, заявив керівник Укрнафти.

На думку директора компанії, підписання угоди є важливим тому, що наразі необхідно звільняти місце в підземних сховищах для нафти нового видобутку. А також отримувати нафтопродукти для власних потреб та внутрішнього ринку напряму від виробника за найвигіднішими цінами, написав Корецький.

“Сподіваюсь, скоро зможу поділитися гарними новинами і з цього приводу. Дякуємо нашим польським партнерам та сподіваємося на тривалу і плідну співпрацю”, - підсумував директор Укрнафти.