Укрнафта і польська Orlen уклали договір на імпорт нафтопродуктів
Сьогодні про це розказав директор української компанії Сергій Корецький.
Написавши у Facebook-сторінці.
Разом із цим публічна компанія Укрнафта проводить перемовини щодо експорту експорту, заявив керівник Укрнафти.
На думку директора компанії, підписання угоди є важливим тому, що наразі необхідно звільняти місце в підземних сховищах для нафти нового видобутку. А також отримувати нафтопродукти для власних потреб та внутрішнього ринку напряму від виробника за найвигіднішими цінами, написав Корецький.
“Сподіваюсь, скоро зможу поділитися гарними новинами і з цього приводу. Дякуємо нашим польським партнерам та сподіваємося на тривалу і плідну співпрацю”, - підсумував директор Укрнафти.