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Укрнафта і польська Orlen уклали договір на імпорт нафтопродуктів

08 березня 2023, 19:12
Укрнафта і польська Orlen уклали договір на імпорт нафтопродуктів
Фото: з вільних джерел
Компанія Укрнафта підписала контракт з польською компанією Orlen на імпорт нафтопродуктів до України.

Сьогодні про це розказав директор української компанії Сергій Корецький.

Написавши у Facebook-сторінці.

Разом із цим публічна компанія Укрнафта проводить перемовини щодо експорту експорту, заявив керівник Укрнафти.

На думку директора компанії, підписання угоди є важливим тому, що наразі необхідно звільняти місце в підземних сховищах для нафти нового видобутку. А також отримувати нафтопродукти для власних потреб та внутрішнього ринку напряму від виробника за найвигіднішими цінами, написав Корецький.

“Сподіваюсь, скоро зможу поділитися гарними новинами і з цього приводу. Дякуємо нашим польським партнерам та сподіваємося на тривалу і плідну співпрацю”, - підсумував директор Укрнафти.

імпортнафтопродуктиУкрнафтаконтрактOrlen

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