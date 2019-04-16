"Укрнафта" стягнула з Росії $44,45 млн у міжнародному арбітражі за втрачені у Криму активи

Російська Федерація оскаржила зазначене рішення до Верховного Суду Швейцарії, але останній рішенням від 16 жовтня 2018 року суд відхилив позов Російської Федерації

Компанія "Укрнафта", контрольний пакет акцій якої належить "Нафтогазу", повідомила про виграш у міжнародному арбітражі ООН справи проти Росії за втрачене внаслідок анексії Криму майно та активи компанії. Сума виграшу складає 44,45 мільйона доларів.

У квітні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16 автозаправних станцій ПАТ "Укрнафта". Про це повідомляє "Економічна правда".

"Усі спроби ПАТ "Укрнафта" повернути контроль над захопленими адміністративними приміщеннями і АЗС, включно з продуктовими крамницями, обладнанням і відповідними дозволами і ліцензіями, через звернення до запроваджених державою-агресором "правоохоронних органів" виявились марними", - наголошують в компанії.

Також речники компанії зазначають, що у жовтні 2014 року ПАТ "Укрнафта" повідомило державу-агресора про порушення прав, керуючись положеннями Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Натомість, як зазначається в повідомленні, Російська Федерація проігнорувала повідомлення ПАТ "Укрнафта" про наявність спору за угодою.

"У зв’язку з цим 3 червня 2015 року ПАТ "Укрнафта" передало спір на розгляд до арбітражного суду ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ). Рішенням від 26 червня 2017 року арбітражний суд визнав наявність у нього юрисдикції розглядати спір за Угодою", - зазначають в компанії.

Російська Федерація оскаржила зазначене рішення до Верховного Суду Швейцарії, але останній рішенням від 16 жовтня 2018 року суд відхилив позов Російської Федерації. При цьому Верховний Суд Швейцарії погодився з арбітражним судом у тому, що ПАТ "Укрнафта" є інвестором за угодою, а майно ПАТ "Укрнафта" на території АР Крим - інвестиціями.

12 квітня 2019 року арбітражний суд своїм рішенням стягнув з Російської Федерації на користь ПАТ "Укрнафта" 44,455 млн доларів компенсації за експропріацію інвестицій компанії на території АР Крим, а також понад 3,5 млн дол арбітражних витрат.

На суму компенсації, згідно з рішенням арбітражного суду, нараховуються відсотки, починаючи з 22 квітня 2014 року. На квітень 2019 року розмір нарахованих відсотків становить понад 5,5 млн доларів.

"Позитивного рішення арбітражного суду ПАТ "Укрнафта" змогло досягти за загального сприяння міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта", які не лише допомогли у виборі способу захисту порушених прав, а й сприяли ПАТ "Укрнафта" в оплаті арбітражних витрат", - наголошується в повідомленні.