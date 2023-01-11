Укроборонпром розгорнув виробництво покращених осколкових мін в одній із країн НАТО

Державний концерн "Укроборонпром" повідомив, що налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних снарядів на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

Про це повідомляє сайт Укроборонпрому.

"Удосконалена Укроборонпромом міна є у рази кращою за штатну. Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні", – повідомляє державний концерн.

Повідомляється, що за зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 од., на відстані 10 метрів – 70 од., а на відстані 15 метрів – 41 од.

Тоді як у вдосконаленого боєприпасу ці параметри становлять: 460, 140 та 69 осколків відповідно.

Раніше повідомлялось, що космічна галузь України збільшила обсяги виробництва.