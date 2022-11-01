НОВИНИДержавний концерн "Укроборонпром" та його підприємства-учасники у 2021 році заощадили на закупівлях у системі Prozorro 735 млн грн, що на 63% більше, ніж у 2020 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Укроборонпром торік заощадив на закупівлях у Prozorro 735 мільйонів
Загалом у 2021 році було проведено близько 27 тис. тендерів, з яких приблизно 17 тис. з очікуваним бюджетом у 7 млрд грн завершились підписанням договорів. При цьому сума заощаджених коштів на здійснених торік закупівлях склала 735 млн грн
Фото: prozorro.gov.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі концерну.
"Загалом у 2021 році було проведено близько 27 тис. тендерів, з яких приблизно 17 тис. з очікуваним бюджетом у 7 млрд грн завершились підписанням договорів. При цьому сума заощаджених коштів на здійснених торік закупівлях склала 735 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що минулого року Укроборонпром та його підприємства-учасники завершили на 22% тендерів більше, ніж у 2020 році, очікуваний бюджет яких збільшився майже вдвічі.
У 2021 році лідерами за економією на закупівлях серед підприємств Концерну стали ДП «Антонов» – 212 млн грн, ДП «НВКГ «Зоря» - «Машпроект» – 77 млн грн, та КП «НВК «Іскра» – 49 млн грн.
У середньому на торги підприємств-учасників Укроборонпрому припадало 2,21 учасника, а конкуренція на закупівлях безпосередньо концерну склала 3,49 учасника на тендер.
Як повідомляв Укрінформ, відколи всі підприємства-учасники Концерну добровільно перейшли на систему Prozorro, з 1 січня 2020 року (Закон України "Про публічні закупівлі" на них не поширюється), підтверджена опублікованими договорами економія склала 1,19 млрд грн.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 01 2022 15:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У New York Times опублікували нову карту з приблизним розташуванням російських військ біля України
- ВІДЕО Печерський суд заарештував майно Порошенка
- ВІДЕО У Росії горить військова частина
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам