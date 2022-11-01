Укроборонпром торік заощадив на закупівлях у Prozorro 735 мільйонів

Загалом у 2021 році було проведено близько 27 тис. тендерів, з яких приблизно 17 тис. з очікуваним бюджетом у 7 млрд грн завершились підписанням договорів. При цьому сума заощаджених коштів на здійснених торік закупівлях склала 735 млн грн

Державний концерн "Укроборонпром" та його підприємства-учасники у 2021 році заощадили на закупівлях у системі Prozorro 735 млн грн, що на 63% більше, ніж у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі концерну.

"Загалом у 2021 році було проведено близько 27 тис. тендерів, з яких приблизно 17 тис. з очікуваним бюджетом у 7 млрд грн завершились підписанням договорів. При цьому сума заощаджених коштів на здійснених торік закупівлях склала 735 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулого року Укроборонпром та його підприємства-учасники завершили на 22% тендерів більше, ніж у 2020 році, очікуваний бюджет яких збільшився майже вдвічі.

У 2021 році лідерами за економією на закупівлях серед підприємств Концерну стали ДП «Антонов» – 212 млн грн, ДП «НВКГ «Зоря» - «Машпроект» – 77 млн грн, та КП «НВК «Іскра» – 49 млн грн.

У середньому на торги підприємств-учасників Укроборонпрому припадало 2,21 учасника, а конкуренція на закупівлях безпосередньо концерну склала 3,49 учасника на тендер.

Як повідомляв Укрінформ, відколи всі підприємства-учасники Концерну добровільно перейшли на систему Prozorro, з 1 січня 2020 року (Закон України "Про публічні закупівлі" на них не поширюється), підтверджена опублікованими договорами економія склала 1,19 млрд грн.