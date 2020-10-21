"Укрпошта" та USAID запустили серію освітніх роликів про торгівлю на міжнародних інтернет-майданчиках

Навчальний курс є продовженням проекту "Електронна комерція в дії", який спрямований на допомогу українським мікро і малим підприємствам вийти на міжнародні ринки

Освітній курс передбачає п'ять блоків навчальних відео і коротких довідників, які можна буде знайти на Facebook сторінці E-Export school від "Укрпошти", і доступний онлайн для всіх охочих.

"Укрпошта" та Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" запустили серію освітніх роликів про можливість торгівлі на міжнародних інтернет-майданчиках: Amazon, ETSY, Shopify і eBay, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Проект реалізувало агентство TECHBUREAU у партнерстві з кінопродакшеном Perfectionist.

Освітній курс передбачає п'ять блоків навчальних відео і коротких довідників, які можна буде знайти на Facebook сторінці E-Export school від "Укрпошти", і доступний онлайн для всіх охочих.

Як наголошується в повідомленні, цей навчальний курс є продовженням проекту "Електронна комерція в дії", який спрямований на допомогу українським мікро і малим підприємствам вийти на міжнародні ринки.

"В Україні живе понад 25 тис. дрібних експортерів, обсяг продажу яких у 2019 становив більше ніж $350 млн. E-Export school від "Укрпошти" за чотири роки допомогла майже 10 тис. бізнесменів відкрити власну справу на світових e-com майданчиках. Цього року ми планували провести 24 навчальних сесії-інтенсиву у всій Україні, але через пандемію і карантин оффлайн заходи перенесли до більш сприятливих умов", - зазначила директор Департаменту міжнародних операцій "Укрпошти" Юлія Павленко.

За її словами, формат відеокурсу надасть весь необхідний набір інструментів будь-кому, хто захоче продавати товари на e-com майданчиках.

Перший блок курсу, представлений сьогодні, стосується відомого маркетплейсу ETSY для хендмейдерів з усього світу.

Наразі там представлені тисячі українських підприємців, а Україна, за даними "Укрпошти", входить в першу десятку ринків за кількістю виставлених товарів - понад 1 млн одиниць.

Не менш цікавими для потенційних експортерів будуть і наступні частини відеокурсу про Amazon, Shopify, Ebay й про особливості просування товарів у соціальних мережах. Ролики виходитимуть щотижня протягом наступного місяця на YouTube-каналі "Укрпошти".

В "Укрпошті" також наголосили, що темпи зростання онлайн-шопінгу у світі вражають.

"За оцінками експертів обсяг продажу електронної роздрібної торгівлі у 2019 році в світі досяг $3,5 трлн. У 2019 році частка онлайн-продажу в Україні зросла на 17% (порівняно з 2018 роком) і становить $2,9 млн", - зазначається в повідомленні.

E-Export School від "Укрпошти" - відкрита інформаційна платформа для українських виробників, заснована компанією наприкінці 2016 року. Проект став частиною комплексної програми з підтримки експорту малого та середнього бізнесу E-Export programme.

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" сприяє розвитку сильної, диверсифікованої та відкритої економіки України шляхом поліпшення бізнес-середовища для малих і середніх підприємств (МСП), підвищення конкурентних ключових галузей економіки та забезпечення України можливостями скористатися перевагами від угод про вільну торгівлю.

TECHBUREAU - це агентство соціальних та екосистемних проектів.

Perfectionist - це фільм-продакшн і креативне агентство, що базується в Києві. Працює над великими і малими продакшн проектами, маркетинговою активністю пов'язаними з відео маркетингом, виробляє відео-контент у великому масштабі.

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