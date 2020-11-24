"Укрпошта" у листопаді відправила до США понад 120 тонн експорту в рамках чартерної програми з Windrose

У новорічний період, час пікового зростання відправлень, "Укрпошта" та Windrose планують здійснювати чартерні перевезення до США двічі на тиждень

АТ "Укрпошта" у партнерстві з авіакомпанією Windrose Airlines ("Роза вітрів") із початку листопада в рамках нової чартерної програми здійснило чотири прямих рейси до США, доставивши понад 120 тонн експортних відправлень.

Як повідомила прес-служба "Укрпошти" у вівторок, першим рейсом доставлено до Нью-Йорка 125 тис. одиниць поштових відправлень українського малого та середнього бізнесу (140 млн грн у грошовому еквіваленті) літаком Ан-124 "Руслан".

Компанія зазначає, що в новорічний період, час пікового зростання відправлень, "Укрпошта" та Windrose планують здійснювати чартерні перевезення до США двічі на тиждень.

"Завдяки новій чартерній програмі скоротяться терміни доставки. Посилки надходитимуть одразу до кінцевого пункту призначення, а не перевантажуватимуться в транзитних країнах. І левова частка відправлень надходитиме до США чартерами. Отже, ми поступово зменшуватимемо навантаження на пасажирські рейси, кількість яких скоротилася через пандемію", - наводить прес-служба слова гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Поштовий оператор також зазначає, що пропозицію про співпрацю з Windrose щодо авіадоставки до США було вибрано серед інших внутрішніх і міжнародних авіакомпаній за найкращі запропоновані умови.

Авіакомпанія Windrose Airlines на початку листопада отримала дозвіл Державіаслужби на виконання постійних чартерних маршрутів до США. Основні рейси виконуватиме літак Airbus A330-200 P2F, який модифіковано під вантажні перевезення.

"Цей борт - широкофюзеляжний пасажирський літак компанії Airbus, призначений для польотів на середні та дальні дистанції, оснащений двома двигунами турбовентиляторів, має довжину борту 58,82 м. У рамках пасажирських перевезень борт розрахований до 295 місць економ і бізнес-класу. Переобладнаний борт passenger-to-freighter із корисною об'ємною вагою у 240 м² може без проблем транспортувати понад 20 тонн поштових відправлень за раз", - зазначив гендиректор "Рози вітрів" Володимир Каменчук.

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