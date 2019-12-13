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Укрпошта запустила тестову версію сервісу з онлайн-передплати

Акціонерне товариство «Укрпошта» — державне підприємство поштового зв'язку, підпорядковане Міністерству інфраструктури України, національний оператор поштового зв'язку
В Укрпоштi запустили тестову версiю проєкту, який дозволить українцям оформлювати передплату на друкованi видання онлайн.
Укрпошта запустила тестову версію сервісу з онлайн-передплати Фото: ukrposhta.ua

Про це повiдомляє пресслужба Мiнiнфраструктури, передає "Економічна правда".

"Продовжуємо оновлювати послуги та розвивати онлайн канали комунікацій із клієнтами. Тепер передплата журналів і газет також діджиталізується. Це не тільки сучасний спосіб оформлення видань, а ще й підтримка друкованих медіа.

Сподіваємося, що це дозволить збільшити кількість передплати, а  прихильники використання онлайн послуг скористаються новим сервісом", - заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.  

Здійснити передплату можна на сайті Укрпошти. Для передплати доступно близько 3 тисяч газет та журналів як українських, так й іноземних.

"Потрібне видання можна знайти та обрати за назвою, передплатним індексом, тематикою. На сторінці видання розміщена інформація про мову видання, періодичність виходу, мінімальний термін передплати, тощо. Клієнт може розрахуватися за оформлене замовлення платіжною карткою без сплати додаткової комісії", - йдеться у повiдомленнi.

Нагадаємо, що на сайті Aliexpress в фільтрі за категоріями товарів з'явилася можливість обирати країну доставки, серед них вказана і Україна.

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13 12 2019 16:40
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