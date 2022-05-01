Укрзалізниця додала у продаж понад 1,5 тисячі квитків на топові напрямки

Укрзалізниця додала у продаж 1650 квитків на найбільш популярні напрямки, реагуючи на підвищений попит пасажирів на поїзди 5 січня

АТ "Укрзалізниця" додало у продаж 1650 квитків на найпопулярніші напрямки.

Як передає Укрінформ, про це компанія повідомляє у Телеграмі.

"Укрзалізниця додала у продаж 1650 квитків на найбільш популярні напрямки, реагуючи на підвищений попит пасажирів на поїзди 5 січня", – ідеться у повідомленні.

У потягах з Києва та Харкова з’явилось додатково 750 місць у карпатському напрямку, зокрема до Львова. З донецького та дніпровського напрямків – 150 місць у західному напрямку.

З одеського напрямку додалось 240 місць до Карпат.

З київського на донецький, дніпровський, одеський та південний напрямки та зворотно з’явилося до 500 місць додатково.

"Крім того, додані вагони в поїзд № 102/101 Київ – Херсон та № 20/19 Київ – Попасна з Києва 9 та 11 січня, зворотно 10 та 12 січня", – зазначили в Укрзалізниці.

Загалом у новорічно-різдвяний період залізницею скористалися вже понад мільйон українців.

Як повідомляв Укрінформ, 31 грудня Укрзалізниця скасувала найповільніший дизель-потяг України Черкаси – Умань, який відправлявся з Черкас о 7:00 і повертався до обласного центру після 20-ї.