CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАТ "Укрзалізниця" додало у продаж 1650 квитків на найпопулярніші напрямки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Укрзалізниця додала у продаж понад 1,5 тисячі квитків на топові напрямки
Укрзалізниця додала у продаж 1650 квитків на найбільш популярні напрямки, реагуючи на підвищений попит пасажирів на поїзди 5 січня
Фото:unian.ua
Як передає Укрінформ, про це компанія повідомляє у Телеграмі.
"Укрзалізниця додала у продаж 1650 квитків на найбільш популярні напрямки, реагуючи на підвищений попит пасажирів на поїзди 5 січня", – ідеться у повідомленні.
У потягах з Києва та Харкова з’явилось додатково 750 місць у карпатському напрямку, зокрема до Львова. З донецького та дніпровського напрямків – 150 місць у західному напрямку.
З одеського напрямку додалось 240 місць до Карпат.
З київського на донецький, дніпровський, одеський та південний напрямки та зворотно з’явилося до 500 місць додатково.
"Крім того, додані вагони в поїзд № 102/101 Київ – Херсон та № 20/19 Київ – Попасна з Києва 9 та 11 січня, зворотно 10 та 12 січня", – зазначили в Укрзалізниці.
Загалом у новорічно-різдвяний період залізницею скористалися вже понад мільйон українців.
Як повідомляв Укрінформ, 31 грудня Укрзалізниця скасувала найповільніший дизель-потяг України Черкаси – Умань, який відправлявся з Черкас о 7:00 і повертався до обласного центру після 20-ї.
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05 01 2022 15:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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