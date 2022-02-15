Укрзалізниця обладнала усі каси далекого сполучення терміналами

Завдяки співпраці з Ощадбанком залізниці вдалося завершити процес обладнання 100% вокзальних кас, які здійснюють продаж квитків на поїзди далекого сполучення, терміналами для безготівкового розрахунку. Тепер оплатити квитки карткою пасажири можуть у будь-якій із 138 кас на вокзалах та станціях країни

АТ «Укрзалізниця» обладнало 100% кас далекого сполучення терміналами для безготівкового розрахунку

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Завдяки співпраці з Ощадбанком залізниці вдалося завершити процес обладнання 100% вокзальних кас, які здійснюють продаж квитків на поїзди далекого сполучення, терміналами для безготівкового розрахунку. Тепер оплатити квитки карткою пасажири можуть у будь-якій із 138 кас на вокзалах та станціях країни», – зазначили в пресслужбі.

У транспортному відомстві зауважили, що обладнання платіжними терміналами кас, які здійснюють продаж квитків на приміські поїзди, все ще продовжується. Укрзалізниця з початку року довела цей показник із 4,7% до 45,8%. Обладнати 100% приміських кас терміналами планують у першому кварталі 2022 року.

Крім того, наразі триває робота над власним додатком АТ «Укрзалізниця» для купівлі квитків — закінчити попередню розробку та розпочати бета-тестування із залученням пасажирів залізниця планує у другому кварталі 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2021 року частка електронних квитків склала 68,5% від загального обсягу проданих, а в грудні минулого року цей відсоток сягнув 77%. Кількість квитків, які АТ «Укрзалізниця» продає онлайн, поступово зростає з моменту відкриття цієї можливості, зокрема, завдяки збільшенню та розвитку каналів продажів: так, наприкінці 2021 р. залізниця покращила чат-бот, додавши опцію купувати квитки, окрім Viber та Telegram, ще у двох месенджерах — Apple Messages та Facebook Messenger. Еквайринг-партнером офіційного чат-боту Укрзалізниці також виступає Ощадбанк.