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"Укрзалізниця" повертає на маршрут двоповерховий потяг

Днями "слоник" пройшов успішну обкатку
Це другий потяг з тих, які закупили на "Євро-2012", а через декілька років відправили на ремонт
"Укрзалізниця" повертає на маршрут двоповерховий потяг
З ремонту із випередженням графіка повертається на маршрути двоповерховий потяг "Шкода".  
 
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.
 
За його словами, на вихідних пройшла обкатка потягу.
 
"На жаргоні його називають "слоник". Розгін до 160 км на годину та екстрене гальмування. Все пройшло успішно. Чекайте на офіційне оголошення про вихід "слоника" в рейс", - написав він.
 
 
Лещенко пояснив, що це другий потяг з тих, які закупили на "Євро-2012", а через декілька років відправили сумувати під паркан, бо не могли зрозуміти, як його ремонтувати. Перший потяг уже їздить до Чернігова. 
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01 08 2022 12:49
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