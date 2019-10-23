"Укрзалізниця" призначила додатковий нічний рейс експреса до аеропорту "Бориспіль" із 27 жовтня

Як і обіцяли, продовжуємо адаптувати графік руху бориспільських експресів для максимальної зручності пасажирів. Починаючи із 27 жовтня в експериментальному режимі призначаємо додатковий поїзд, який відправлятиметься з аеропорту "Бориспіль" близько третьої години ночі"

Із 27 жовтня Kyiv Boryspil Express № 805 курсуватиме щодня, відправлення зі станції Бориспіль-аеропорт о 2:47, прибуття на станцію Київ-Пасажирський о 3:28.

АТ "Укрзалізниця" призначила додатковий нічний рейс експреса за маршрутом Київ - аеропорт "Бориспіль" із 27 жовтня 2019 року, йдеться у повідомленні на сайті компанії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Як і обіцяли, продовжуємо адаптувати графік руху бориспільських експресів для максимальної зручності пасажирів. Починаючи із 27 жовтня в експериментальному режимі призначаємо додатковий поїзд, який відправлятиметься з аеропорту "Бориспіль" близько третьої години ночі. Ми бачимо попит на перевезення у цей час, адже орієнтовно з години до другої ночі в аеропорту підвищений трафік - прибуває до десяти рейсів", - зазначив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Із 27 жовтня Kyiv Boryspil Express № 805 курсуватиме щодня, відправлення зі станції Бориспіль-аеропорт о 2:47, прибуття на станцію Київ-Пасажирський о 3:28.

Як повідомлялося, до кінця 2019 року "Укрзалізниця" планує відкрити на маршруті бориспільського експреса станцію "Видубичі" та запустити новий поїзд українського виробництва. Зараз на маршруті курсують поїзди PESA.

Залізничний експрес до аеропорту "Бориспіль" було запущено 30 листопада минулого року, він перевіз понад 800 тис. пасажирів.

Нагадаємо, що до кінця року "Укрзалізниця" запустить у Бориспіль додатковий поїзд українського виробництва.