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"Укрзалізниця" запускає новий потяг зі Львова. Куди він прямуватиме?

Також "Укрзалізниця" збільшує кількість приміських поїздів у напрямку Коростеня
З 28 лютого "Укрзалізниця" запускає новий потяг №802/801 напрямком Львів - Тернопіль - Чернівці - Коломия. Маршрут обслуговуватиме тривагонний поїзд ДПКр-3 2021 року виробництва.
"Укрзалізниця" запускає новий потяг зі Львова. Куди він прямуватиме? Фото: uz.gov.ua

Про це повідомили у пресцентрі компанії, пише Громадське.

Відправляється потяг зі Львова о 07:17, з Тернополя - о 09:10, з Чернівців - о 13:33. До Коломиї прибуває 14:34. Відправлення з Коломиї - о 16:03, з Чернівців - о 17:12, з Тернополя -  о 21:38. Прибуття до Львова о 23:27.

Відстань від Чернівців до Львова поїзд долатиме трохи більш як за 6 годин та сполучатиме обласні центри Галичини та Буковини з містами Чортків, Заліщики, селищем Кострижівка, станцією Стефанешти та іншими населеними пунктами.

Також "Укрзалізниця" збільшує кількість приміських поїздів у напрямку Коростеня. Так, з 10 лютого відновлено курсування двох пар електропоїздів, що сполучають Київ та Коростень (Житомирська область).

Так, електропоїзд №6601 Борщагівка - Коростень відправляється зі станції Борщагівка о 03:35, прибуває до Коростеня о 07:02. Зворотно цей поїзд вирушає з Коростеня під номером № 6620 о 08:45 та прибуває до станції Борщагівка о 12:45.

Поїзд № 6615 Київ-Пасажирський - Коростень відправляється з Києва о 15:18 і прибуває до станції Коростень о 18:52. Зворотно він вирушає зі станції Коростень під номером №6634 о 20:30 та прибуває до Києва о 23:42.

Рух цих поїздів призупинили навесні 2020 року через пандемію COVID-19. Наразі "Укрзалізниця" бачить збільшення попиту на напрямку, тому і вирішила відновлення курсування.

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11 02 2022 14:30
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