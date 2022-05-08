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"Укрзалізниця" запустила оплату квитків через Apple Pay

В офіційному чат-боті "Укрзалізниці" в Apple Messages доступна оплата квитків за допомогою Apple Pay.
"Укрзалізниця" запустила оплату квитків через Apple Pay Фото: atn.ua
"Тепер в Apple Messages, який сам по собі робить взаємодію з "Укрзалізницею" такою ж простою, як спілкування в чаті з друзями чи близькими, можна розраховуватись в один клік - через найзвичнішу для користувачів Apple систему Apple Pay", - повідомив заступник голови Пасажирської компанії "Укрзалізниці" з розвитку бізнесу Євгеній Єнтіс.
Зазначаєтья, що для запуску Apple Messages достатньо натиснути іконку "Повідомлення" на сайті "Укрзалізниці". Потім відкриється діалогове вікно для купівлі квитків через Apple Pay або спілкування з оператором служби підтримки. Проєкт реалізований на базі технології Corezoid Process Engine спільно з технологічним партнером "Укрзалізниці" – компанією Middleware (США) за підтримки платіжного партнера – Visa.
Чат-бот Укрзалізниці налічує понад 264 тисячі зареєстрованих користувачів. Компанія запустила перший чат-бот у Viber та Telegram у січні 2021 року, а наприкінці минулого року чат-бот став доступним у Facebook Messenger та в Apple Messages.
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05 08 2022 11:29
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