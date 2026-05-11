Умєров обговорив у США можливі формати зустрічей на рівні лідерів для завершення війни – Зеленський

У Сполучних Штатах сторони обговорили формати зустрічей і перемовин на рівні лідерів для завершення війни в Україні.

Як розповів президент, сьогодні секретар РНБО і головний перемовник від України Умєров доповідав йому за підсумками зустрічей з представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Важливо, що Америка залишається в дипломатії, і зокрема виступила посередником у питанні про обмін полоненими. На необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Списки передані, і ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості", – заявив Зеленський.