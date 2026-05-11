Умєров обговорив у США можливі формати зустрічей на рівні лідерів для завершення війни – Зеленський
11 травня 2026, 13:13
Секретар РНБО доповів президенту за підсумками зустрічей з Віткоффом Кушнером.
У Сполучних Штатах сторони обговорили формати зустрічей і перемовин на рівні лідерів для завершення війни в Україні.
Про це повідомив у Facebook президент України Володимир Зеленський.
Як розповів президент, сьогодні секретар РНБО і головний перемовник від України Умєров доповідав йому за підсумками зустрічей з представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
"Важливо, що Америка залишається в дипломатії, і зокрема виступила посередником у питанні про обмін полоненими. На необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Списки передані, і ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості", – заявив Зеленський.
Президент також зазначив, що були обговорені в Америці й можливі формати зустрічей і перемовин на рівні лідерів для завершення російської війни. Окремо Умєров доповів про міжнародні контакти України щодо розвитку напрямку Drone Deals.
"Вже близько 20 країн у роботі на різних етапах: чотири угоди вже підписані, і в рамках цих угод готуються перші контракти, з іншими країнами тривають підготовчі процедури для політичних домовленостей, які відкриють шлях бізнесу", – розповів Зеленський.
У межах цих домовленостей Україна вже отримує перші результати у сфері енергетичної безпеки, зокрема щодо постачання пального. Очікуються також додаткові фінансові надходження. За словами Зеленського, Україна готує розширення співпраці у межах Drone Deals з новими регіонами світу, про що буде оголошено найближчим часом.