Унаслідок аварії Ан-12 поблизу Львова загинули троє людей, троє постраждали, інформації про двох немає

аварійну посадку виконано у зв'язку з тим, що в літаку закінчилося пальне. Розпочато розслідування

Наразі у зв'язку з подією аеропорт "Львів" закрито на зліт і посадку. "Ведуться пошукові роботи. Смуга закрита на зліт і посадку"

Троє людей загинули внаслідок аварійної посадки літака Ан-12 за 1,5 км від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Львів" в п'ятницю вранці, ще троє постраждали, доля ще двох невідома, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Станом на 9.00 встановлено, що на борту перебували восьмеро осіб, із них семеро членів екіпажу та одна особа, яка супроводжувала вантаж. Унаслідок падіння літака троє людей загинули, троє людей постраждали, доля двох осіб невідома. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив про чотирьох загиблих, зазначивши при тому, що це попередні дані.

"Під час виконання чартерного вантажного рейсу #UKL4050 літаком Ан-12 #UR-CAH авіакомпанії "Україна Аероальянс", за попередньою інформацією з трьома членами екіпажу на борту, за маршрутом Віко (Іспанія) - Львів здійснив аварійну посадку на ґрунт в с. Сокільники поблизу аеродрому. За попередніми даними, четверо загиблих", - написав Криклій на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За його словами, аварійну посадку виконано у зв'язку з тим, що в літаку закінчилося пальне. Розпочато розслідування. Міністр висловив співчуття близьким та рідним загиблих.

У свою чергу депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомляє, що вантажний літак Ан-12 летів із Віго (Іспанія) до Стамбула (Туреччина) і мав сісти в аеропорту "Львів" на дозаправку, але о 6:45 зник зв'язок з екіпажем. На своїй сторінці в соцмережі Facebook він повідомив, що внаслідок аварійної посадки є постраждалі та загиблі, їх кількість не уточнюється.

Наразі у зв'язку з подією аеропорт "Львів" закрито на зліт і посадку. "Ведуться пошукові роботи. Смуга закрита на зліт і посадку", - повідомляється на сторінці аеропорту в Facebook.

У ЗМІ повідомляють, що літаку був 51 рік.

Раніше у ДСНС повідомили, що транспортний Ан-12 здійснив аварійну посадку на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Львів". "4 жовтня о 7:10 до ДСНС надійшла інформація, що під час заходу на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту "Львів" зник із радара транспортний літак Ан-12. О 7:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок і повідомив, що літак Ан-12 здійснив аварійну посадку. о 7:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги. Горіння не спостерігається. Здійснюється звільнення екіпажу з пошкодженого літака", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що АН - 12 не мав дозаправлятися у Львові, загиблих задавив вантаж, котрий розміщувався у літаку