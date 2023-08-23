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Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на порти Дунаю знищено 13 тис. тонн зерна

23 серпня 2023, 15:39
Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на порти Дунаю знищено 13 тис. тонн зерна
Фото: Getty Images
За місяць росіяни знищили в українських портах 270 тис тонн зерна.

Унаслідок нічної атаки на порти Дунаю знищено 13 тис. тонн зерна.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"13 тис. тонн зерна знищено росією внаслідок атаки "Шахедів" на порт Ізмаїл. Пошкоджень зазнали одразу кілька приватних зернових терміналів та складів, вантажна інфраструктура. Агропродукція призначалася для Єгипту та Румунії", - зазначив міністр.

Міністр додав, що росія системно б'є по зернових ємностях і складах з метою зупинки агроекспорту.

"Лише за цю ніч на 15% була знижена експортна потужність порту Ізмаїл, до цього був порт Рені і 35 тис. тонн знищеного там зерна. Сьогодні вже восьма за рахунком атака на портову інфраструктуру після виходу росії з "зернової ініціативи", - зазначив Кубраков.

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