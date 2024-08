Universal Music заборонила Трампу використовувати музику ABBA у передвиборчій кампанії

Також там додали, що команда Трампа не надсилала жодних запитів на використання пісень ABBA у передвиборчій кампанії. Відповідних дозволів на це не видавали.

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп у своїй передвиборчій кампанії використав пісні популярного гурту ABBA. Музиканти виступили проти.

Про це сказано у заяві холдингу лейблів звукозапису Universal Music, повідомляє The Gaze.

"Разом з учасниками ABBA ми дізналися про появу відеороликів з музикою ABBA, що звучить на заходах Трампа, і вимагали негайно припинити це та видалити їх", - сказано в повідомленні.

Також там додали, що команда Трампа не надсилала жодних запитів на використання пісень ABBA у передвиборчій кампанії. Відповідних дозволів на це не видавали.

Варто зауважити, що на передвиборному мітингу Трампа у Міннесоті лунало кілька хітів гурту ABBA. Зокрема, там включали пісню The Winner Takes it All.

До речі, ABBA - не перші музиканти, які вимагають у Трампа припинити використання їхніх пісень у передвиборній кампанії. Зокрема, Beyonce вимагає від кандидата в президенти прибрати відео з її піснею Freedom після того, як ця пісня стала головною у передвиборчій кампанії кандидата в президенти від демократів Камали Гарріс.

Нагадаємо, цього року у листопаді відбудуться вибори президента США. Кандидатами на пост глави держави є Камала Гарріс та Дональд Трамп.