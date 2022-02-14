Університет із Кореї першим видаватимете дипломи у форматі NFT

Університет Сонгюнгван (Південна Корея) цього тижня вручить перші в країні дипломи у форматі невзаємозамінних токенів (NFT).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

За інформацією самого вишу, на церемонії з вручення дипломів, яка відбудеться цієї середи, кілька випускників отримують свій диплом вже у форматі NFT.

Ці дипломи будуть першими в історії офіційними університетськими сертифікатами, які представлені у форматі криптоактивів.

В університеті також заявили, що сертифікат у форматі NFT захищений від втрати чи дублювання і діятиме як офіційний документ.

Невзаємозамінні токени (NFT) - це особливий тип криптовалюти, який відрізняється від більшості криптовалют, таких як Zcash, та багатьох мережевих або службових токенів, котрі за своїм джерелом є взаємозамінними. Являє собою активи, які існують лише у власних криптосистемах.

Як повідомляв Укрінформ, укладачі словника англійської мови Collins Dictionary назвали головним словом 2021 року «невзаємозамінні токени» (NFT).