НОВИНИУ Кільському університеті у Німеччині на базі даних військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні розробили карту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Університет Німеччини публікує на інтерактивній карті дані про військову допомогу Україні
Фото: kam.lt
Ukraine Support Tracker перераховує та кількісно визначає допомогу, обіцяну урядами Україні в період з 24 січня 2022 року до 3 серпня 2022 року.
Він охоплює 40 країн, зокрема країни-члени ЄС, інші члени G7, а також як Австралія, Південна Корея, Туреччина, Норвегія, Нова Зеландія, Швейцарія, Китай, Тайвань та Індія.
База даних призначена для підтримки фактологічної дискусії про підтримку України.
Карта демонструє, що наш головний військовий донор — США, які вже надали $ 25,45 млрд.
На другому місці — Британія ($ 4,11 млрд), а на третьому — Польща ($ 1,83 млрд).
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Британія оголосила про виділення £15 мільйонів допомоги українським біженцям.
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