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Університет Німеччини публікує на інтерактивній карті дані про військову допомогу Україні

У Кільському університеті у Німеччині на базі даних військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні розробили карту.
Університет Німеччини публікує на інтерактивній карті дані про військову допомогу Україні Фото: kam.lt

Ukraine Support Tracker перераховує та кількісно визначає допомогу, обіцяну урядами Україні в період з 24 січня 2022 року до 3 серпня 2022 року.

Він охоплює 40 країн, зокрема країни-члени ЄС, інші члени G7, а також як Австралія, Південна Корея, Туреччина, Норвегія, Нова Зеландія, Швейцарія, Китай, Тайвань та Індія.

База даних призначена для підтримки фактологічної дискусії про підтримку України.

Карта демонструє, що наш головний військовий донор — США, які вже надали $ 25,45 млрд.

На другому місці — Британія ($ 4,11 млрд), а на третьому — Польща ($ 1,83 млрд).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Британія оголосила про виділення £15 мільйонів допомоги українським біженцям.

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19 08 2022 10:18
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