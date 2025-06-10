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Уночі рф атакувала Україну 322 ракетами й дронами. Основним напрямком удару був Київ (оновлено)

10 червня 2025, 09:53
Уночі рф атакувала Україну 322 ракетами й дронами. Основним напрямком удару був Київ (оновлено)
Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook
Зафіксували влучання в 11 локаціях, а падіння уламків – в 16
У ніч на 10 червня російські окупанти запустили по Україні сім ракет, а також 315 ударних безпілотників і дронів-імітаторів.
 
Про це проінформували в Telegram Повітряні сили Збройних сил України.
 
"У ніч на 10 червня (із 20.00 9 червня) противник атакував 322 засобами повітряного нападу: 315 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф); двома балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області РФ; п'ятьма крилатими ракетами "Іскандер-К" із Курської області рф", – ідеться в повідомленні.
 
За даними українських військових, основний напрямок удару – Київ.
 
"За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника: 220 збито вогневими засобами, 64 – локаційно втрачено", – пишуть Повітряні сили.
 
Згідно з даними ЗСУ, вони збили 213 дронів і всі сім ракет – і балістичні, і крилаті.
 
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника в 11 локаціях, падіння збитих (уламки) в 16 локаціях", – зазначили в ПС.
 
Президент України Володимир Зеленський уточнив у Telegram, що вночі по Україні запустили 250 ударних дронів Shahed.
 
Влада Києва повідомляла, що внаслідок нічної російської атаки є пошкодження в семи районів із 10, поранення дістало, за останніми даними, четверо людей.
 
Унаслідок удару по Одесі загинуло дві людини, повідомив у Telegram начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Ворожа атака пошкодила, зокрема, пологовий будинок і станцію швидкої допомоги.

 

війна в Україніросія окупанти

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