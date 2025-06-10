Уночі рф атакувала Україну 322 ракетами й дронами. Основним напрямком удару був Київ (оновлено)

Зафіксували влучання в 11 локаціях, а падіння уламків – в 16

У ніч на 10 червня російські окупанти запустили по Україні сім ракет, а також 315 ударних безпілотників і дронів-імітаторів.

Про це проінформували в Telegram Повітряні сили Збройних сил України.

"У ніч на 10 червня (із 20.00 9 червня) противник атакував 322 засобами повітряного нападу: 315 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф); двома балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області РФ; п'ятьма крилатими ракетами "Іскандер-К" із Курської області рф", – ідеться в повідомленні.