СПОРТ НОВИНИНа юніорському Чемпіонаті світу з біатлону українська спортсменка Катерина Бех виборола другу золоту медаль у гонці переслідування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уперше в українському біатлоні: Бех стала дворазовою чемпіонкою світу серед юніорів
"Срібло" у гонці здобула німкеня Ханна Кебінгер
Фото з вільних джерел
Про це 3 лютого повідомляє Biathlon.com.ua.
"Срібло" у гонці здобула німкеня Ханна Кебінгер, "бронзу" - француженка Софі Шово.
У загальному заліку Юніорського кубку IBU Бех посіла друге місце, поступившись лідеру - Ханні Кебінгер.
На поточному чемпіонаті світу українка набрала найбільшу кількість очок серед усіх спортсменок в трьох особистих гонках. Відповідно до нових правил IBU, Бех отримує особисту квоту на заключний етап дорослого Кубку світу, який відбудеться наприкінці березня у Норвегії.
Нагадаємо,що представниця України Катерина Бех отримала золоту медаль у спринті на юніорському чемпіонаті світу з біатлону, який проходить у Словаччині.
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