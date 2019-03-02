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Уперше в українському біатлоні: Бех стала дворазовою чемпіонкою світу серед юніорів

"Срібло" у гонці здобула німкеня Ханна Кебінгер
На юніорському Чемпіонаті світу з біатлону українська спортсменка Катерина Бех виборола другу золоту медаль у гонці переслідування.
Уперше в українському біатлоні: Бех стала дворазовою чемпіонкою світу серед юніорів Фото з вільних джерел

Про це 3 лютого повідомляє Biathlon.com.ua.

"Срібло" у гонці здобула німкеня Ханна Кебінгер, "бронзу"  - француженка Софі Шово.

У загальному заліку Юніорського кубку IBU Бех посіла друге місце,  поступившись лідеру - Ханні Кебінгер.

На поточному чемпіонаті світу українка набрала найбільшу кількість очок серед усіх спортсменок в трьох особистих гонках. Відповідно до нових правил IBU, Бех отримує особисту квоту на заключний етап дорослого Кубку світу, який відбудеться наприкінці березня у Норвегії. 

Нагадаємо,що представниця України Катерина Бех отримала золоту медаль у спринті на юніорському чемпіонаті світу з біатлону, який проходить у Словаччині.

 
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03 02 2019 18:56
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