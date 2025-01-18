Уперше за 40 років місце інавгурації президента США перенесуть

Причиною є мороз та вітер

Інавгурація президента США, яка має відбутися 20 січня, вперше за 40 років пройде не на відкритому повітрі, а в приміщенні. Причиною є мороз та вітер.

Обраний президент Штатів Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що "не хочебачити постраждалих чи поранених через це", тому розпорядився, щоб інавгураційна промова, та інші заходи пройшли у ротонді Капітолію.

За прогнозами, на цей день у Вашингтоні очікують близько -7, але очікується, що сильний вітер ще більше посилюватиме холод..